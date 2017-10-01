الراعي يواصل زيارته البقاع من كنيسة مار شربل – الكسارة

يواصل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي زيارته الراعوية الى البقاع، على أن يبدأ يومه الثاني من كنيسة مار شربل في الكسارة.

وكان الراعي قد أكد، السبت، أننا نعيش أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية وأمنية كبيرة من بينها أزمة النازحين مع نتائجها وأخطارها، مبدياً أسفه لسقوط الضحايا يوماً بعد يوم، وآخرها ضحية مزيارة التي هزت لبنان، داعياً الى تضافر الجهود من أجل وضع حد نهائي لهذه المأساة.

وأشار الى الزيارات التي يقوم بها الى المدارس الكاثوليكية في المنطقة، مشدداً على أنه لا يمكن للدولة التنصل من دعم هذه المدارس التي هي ذات منفعة عامة.