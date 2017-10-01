الراعي من وادي العرايش: نحن جماعة رجاء ولسنا جماعة الخوف

يواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، زيارته الى ابرشية زحلة المارونية، وقد زار بعد الظهر رعية مار الياس في وادي العرايش حيث نظم له استقبال شعبي ورسمي حاشد، والقيت كلمات ترحيبية بالمناسبة لكل من كاهن الرعية الخوري مروان غانم الذي اعتبر هذه الزيارة بركة لأبناء البلدة وان تولي البطريرك سدة البطركية في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الشرق الاوسط ما هو الا علامة رضا منا عند الله.

ولفت الى ان وادي العرايش هي ارض قداسة، ودعوات كهنوتية ورهبانية وان كنيستها تعيش الوحدة بين الكنائس فيصلي بها الجميع من دون استثناء.

بعدها افتتح البطريرك الراعي السجل الذهبي للبلدة، ثم بارك القاعة الجديدة للكنيسة التي حملت اسمه، وشكر لأبناء البلدة حفاوة الاستقبال والعاطفة التي ابدوها، مثنيا على وجود العائلات الملتزمة فيها والتي قدمت للكنيسة دعوات رهبانية وكهنوتية.

وطلب الراعي من ابناء البلدة الحفاظ على ايمانهم وروح الصلاة والوحدة لمواجهة التحديات، مؤكدا “اننا جماعة رجاء ولسنا جماعة الخوف”.

وختم الراعي مهنئا الاهالي بشبابها من فرسان وطلائع لالتفافهم حول الكنيسة، داعيا اياهم الى البقاء في وجه الموجة الهدامة التي اجتاحت بيوتنا من دون استئذان مع تقنيات التواصل فكانت أداة للخراب.

وبالمناسبة ألقى الشاعر الياس حبشي قصيدة باسم الرعية رحب بالبطريرك الراعي وذكر بتاريخ البلدة، مثنيا على دور الكنيسة التاريخي ودور الراعي الوطني والكنسي وسط الازمة التي يعيشها الشرق اليوم.