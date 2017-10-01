الراعي مختتما زيارة زحلة: العناية الإلهية لن تتركنا ولطالما حافظت علينا في كل مرة كدنا نصل فيها الى شفير الهاوية

إختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لأبرشية زحلة المارونية في منطقة حوش الأمراء في زحلة.

وكانت محطته الأخيرة في مدرسة مار يوسف دار الصدقة – حوش الأمراء للرهبنة المخلصية الشويرية، حيث دخل الراعي مع الوفد المرافق الى كنيسة مار إلياس، في حضور الهيئتين التعليمية والإدارية وفاعليات البلدة.

ورحب مدير المدرسة المونسنيور عبدالله عاصي، في كلمة ألقاها بالراعي، وقال: “أنتم تمثلون كنسية المسيح، وتؤكدون أنها كنيسة الحب والمحبة والأمل، وتشعرون الناس بحرارة هذه المحبة، وتحيطون رعاياكم يا صاحب الغبطة بدراية ومحبة، فلا يشعر أي مؤمن لأية طائفة إنتمى، أنه مهمش أو بعيد عنكم”.

أضاف: “أهلا بكم، منذ ثلاثين عاما الى إنتخابكم بطريركا وقد أعطي إليكم مجد لبنان، فكنتم الأخ الكبير والمرشد الذي يسأل عنا بإستمرار”.

الراعي

بدوره، شكر الراعي المطران جوزيف معوض على “دعوته لهذه الزيارة”، كما شكر الحضور معربا عن إمتنانه وتقديره “لسخاء زحلة في هذين اليومين، سواء لجهة الوقت الذي قدمه الناس أو لحفاوة الإستقبال”.

وقال: “أشكر في ختام زيارتي الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي أمنت الأمن والسير، ونتمنى لهم الخير والتقدم، ونحن نعلن لهم محبتنا وتقديرنا، فهم شرفنا وكرامتنا، وهم يعلموننا الوفاء للوطن، كما نستحضر كل شهدائنا من جيش وقوى أمنية سقطوا في ظروف صعبة مررنا بها ولم تنته حتى اليوم، ولكن إيماننا كبير بيد العناية الإلهية التي لن تتركنا، فهي لطالما حافظت علينا في كل مرة كدنا نصل فيها الى شفير الهاوية”.

وفي الختام قدم كاهن الرعية هدية تذكارية للراعي، وكرمز للشراكة بين الكنائس، بارك البطريرك الراعي القربان والخمر والزيت على مذبح الكنيسة.