تيلرسون: نحن على إتصال مع كوريا الشمالية.. والخارجية: بيونغ يانغ لا تتجاوب

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ، أن الولايات المتحدة فتحت قنوات تواصل مع كوريا الشمالية ، وتحقق في ما اذا كان النظام مستعد لعقد حوار حول التخلي عن برنامج أسلحته النووية.

وقال تيلرسون أمام الصحافيين بعد محادثات مع مسؤولين صينيين في بكين: نحن نختبر، فابقوا مترقبين. واضاف: نحن نسأل، ولدينا خطوط إتصال مع كوريا الشمالية ، ولسنا في وضع ظلامي ولا في تعتيم، ولدينا اثنان أو ثلاث قنوات مفتوحة مع بيونغ يانغ .

إلا أن وزارة الخارجية الأميركية أوضحت لاحقا، أنها رغم فتح قنوات اتصال مع كوريا الشمالية ، فإن نظام بيونغ يانغ لم يظهر أي رغبة في إجراء حوار حول التخلي عن أسلحته النووية.

وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم الخارجية: “رغم التطمينات إلى أن الولايات المتحدة غير راغبة في الدفع نحو تقويض النظام الحالي، أو السعي إلى تغيير النظام، أو تسريع توحيد شبه الجزيرة الكورية ، أو تحريك قوات شمال المنطقة المنزوعة السلاح، فإن مسؤولي كوريا الشمالية لم يظهروا أي مؤشر إلى رغبتهم أو استعدادهم لإجراء حوار بخصوص نزع السلاح النووي”.

ويشار إلى أنه قبيل تصريحات تيلرسون ، وجهت منظمة رسمية كورية شمالية مكلفة الدعاية الخارجية السبت، شتائم جديدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، واصفة إياه بأنه “عجوز مجنون” يقوم “بمهمة إنتحارية للتسبب بكارثة نووية ستحول أميركا بحرا من النيران”.