الحريري بحثت مع وفد التحالف الفلسطيني خطوات تحصين أمن عين الحلوة

التقت النائب بهية الحريري في مجدليون، وفدا من فصائل تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، تقدمه ممثل حركة حماس أمين سر التحالف نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، وذلك في حضور قائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة.

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع على الساحة الفلسطينية في لبنان والمخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة والخطوات التي قطعت حتى الآن على صعيد تنفيذ بنود “وثيقة مجدليون” التي خرج بها اللقاء اللبناني الفلسطيني الموسع، الذي دعت اليه الحريري في آب الماضي لتثبيت الاستقرار في المخيم والجوار، عبر تشكيل لجان ثلاث لمعالجة ملف المطلوبين في المخيم ولتنسيق الأمن الفلسطيني اللبناني ولمتابعة الوضع الميداني داخل المخيم ومعالجة تداعيات واضرار الاشتباكات الأخيرة. كما جرى التطرق الى موضوع المصالحة الفلسطينية وما يؤمل من انعكاسات ايجابية لها على صعيد تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية واستقطاب المزيد من الدعم والالتفاف حول قضية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك التأثير الايجابي المتوقع على صعيد الواقع الفلسطيني في لبنان والمخيمات بشكل خاص.