المتعاقدون يضربون الإثنين احتجاجاً على “عدم إنصافهم”

وجّه حراك المتعاقدين دعوة الى جميع الأساتذة المتعاقدين، بالإضراب العام غداً الإثنين في كافة الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة.

وأعلن الحراك في بيان، أن “سبب الإضراب هو خروج المتعاقدين من صفقة تراضي الحقوق والمطالب التي جرت ما بين السلطة والروابط”.

وأضاف: “للأسف، كنا ننتظر من الروابط ردّ الجميل والعرفان إزاء تضحيات المتعاقدين الذين كان لهم الفضل الأول في ولادة سلسلة رتب لجميع الموظفين تعمدت بآلاف ساعات التعاقد التي ضحى بها المتعاقدون على مذبح جلجلة سلسلة الرتب والرواتب”.

ودعا جميع المتعاقدين في المدارس الرسمية والخاصة الى عدم الذهاب الى أمكنة عملهم غداً خدمة لهذه الأهداف التي تحددت بـ :

ـ إحتساب كافة ساعات الإضراب لجميع المتعاقدين: الثانوي، الأساسي، المهني، الإجرائي، المستعان وخريجي كلية التربية،

ـ وضع إقتراحات قوانين لإنصاف مَن ظلمتهم السلطة بمشاركة حراكات المتعاقدين،

ـ حسم موضوع تحديد قيمة ونسبة زيادة أجر ساعة التعاقد لجميع المتعاقدين،

ـ إعادة ساعات المتعاقدين التي تم سلبها للمتعاقدين مع بداية العام الدراسي.

وطلب الحراك من جميع أعضاء اللجنة المركزية وهيئة التنسيق التعاقدية، حضور الجمعية العمومية اليوم الأحد في بيروت وإبقاء الجلسات مفتوحة لمواكبة أي تطورات جديدة ولإبلاغ قواعد المتعاقدين بهذه التطورات.