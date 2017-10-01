أخبث عملية سرقة… شارك فيها “اللصوص” بدون علمهم

ذكرت الشرطة في ولاية مونتانا الأميركية أن شخصاً أقنع أصدقاءه بسرقة منزل، بعد أن أقنعهم بأن يساعدوه بنقل “بعض الأثاث” من دون أن يعرفوا أنهم يشاركون بعملية السرقة.

وقالت مجلة “تايم” إن رجلاً يدعى باترك جوزيف أدامز، أقنع بعضاً من أصدقائه بنقل أغراض بقيمة 40 ألف دولار، بعد أن ادعى أن موقع السرقة هو منزله، وأنه أراد نقل الأغراض لمنزل الجديد.

وأفاد أحد أصدقاء السارق بأن الشكوك ساورته بعد أن رأى بعض الميداليات الحربية في المنزل، وهو يعلم أن أدامز لم يخدم في الجيش الأميركي مطلقاً، الأمر الذي دفعه لترك موقع السرقة فوراً.

وألقت الشرطة القبض على أدامز الخميس بتهم السرقة والإجرام، مما قد يعرضه للسجن 30 عاماً ودفع غرامات بقيمة 100 ألف دولار.