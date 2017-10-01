في مقديشو… تركيا تفتتح أكبر مركز عسكري لها خارج أراضيها

افتتح رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار، السبت، أكبر مركز عسكري خارج الأراضي البلاد، وذلك في العاصمة الصومالية مقديشو.

وقالت الهيئة، عبر بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن “أكار شارك في مراسم افتتاح المنشآت الثلاثة (بالمركز العسكري) وهي: أكاديمية حربية ومدرسة ضباط صف ومركز تدريب”.

ونقل البيان عن أكار قوله خلال حفل الافتتاح، إن “تركيا التي تعد من أهم داعمي السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، استنفرت تجربتها التاريخية، وتراكمها الاجتماعي والسياسي والثقافي، والإمكانات والمصادر التي تمتلكها، من أجل إخوتنا الصوماليين في طريق إحلال السلام والاستقرار انطلاقًا من مبدئها القائم على حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.

وأكد أن “تركيا تهدف من خلال افتتاح أكبر مركز عسكري لها خارج البلاد في مقديشو إلى تقديم ما بوسعها من أجل ضمان أمن الصوماليين واستقرارها”.

وأشار إلى أن “الصومال سيكون لديه فرصة للنظر إلى المستقبل بشكل أكثر أماناً بفضل العناصر الذين سيتلقون تدريبهم في المدارس العسكرية التركية، وسيساهمون في أمن بلادهم”.

وبيّن أن “العناصر الذين سيتم تأهيلهم في تلك المدارس سيسهمون في نقل العلاقات بين تركيا والصومال إلى مستويات أفضل بكثير في المستقل”.

وذكر البيان أن الافتتاح جرى بمشاركة رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري ورؤساء البعثات المدنية والعسكرية الأجنبية في الصومال، وأن عناصر من القوات المسلحة التركية ستشرف على إدارة المدرستين ومركز التدريب، إضافة إلى أنشطة التعليم فيها.

وأوضح أن الهدف من المدراس يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة الصومالية من الضباط وضباط الصف في المستقبل.