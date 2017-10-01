قيود أميركية على إيران وسوريا وروسيا وكوريا الشمالية

أعلن البيت الأبيض السبت أنه أمر بإضافة إيران وفنزويلا وأربع دول أفريقية، الى قائمة أميركية للدول المتهمة بالتقاعس عن وقف الاتجار بالبشر، في خطوة ستزيد عزلة هذه الدول عن الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إنه سيزيد أيضاً القيود على كوريا الشمالية وإريتريا وروسيا وسوريا المدرجة بالفعل في هذه القائمة من خلال الحدّ من مشاركتها في برامج التبادل التعليمي أو الثقافي مع الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليمات إلى المديرين التنفيذيين الأميركيين لصندوق النقد الدولي والمديرين التنفيذيين في بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، بالتصويت ضد تقديم قروض أو أموال أخرى لكوريا الشمالية وروسيا وإيران خلال السنة المالية 2018 التي تبدأ اليوم الأحد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن إيران وفنزويلا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وغينيا الاستوائية وجنوب السودان والسودان أضيفت الى قائمة الدول الخاضعة لتلك القيود خلال السنة المالية الجديدة.