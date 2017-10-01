حاملة الطائرات الأميركية “رونالد ريغان” إلى شبه كوريا الجنوبية

أعلن مصدر بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن تصل إلى سيوول هذا الشهر، حاملة الطائرات الأميركية “يو أس أس رونالد ريغان سي في أن 76”.

وأضاف المصدر العسكري، الأحد، أن حاملة الطائرات الأمريكية ستشارك في تدريبات عسكرية، تجريها البحرية الكورية الجنوبية بشكل مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا للمصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، تجري سيوول مباحثات مع الجانب الأميركي حول خطة نشر حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، والمجموعة القتالية التابعة لها، بمياه البحر الشرقي في منتصف شهر تشرين الأوّل الحالي.

وتتضمن القطع البحرية القتالية التابعة لـ”رونالد ريغان”، مدمرة من طراز أيجيس، وسفينة حربية مزودة بصواريخ كروز، وغواصة نووية أيضا.

وأوضح المصدر أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الجيشين الكوري الجنوبي والأميركي، تستهدف اكتشاف وتتبع واعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، وتدريب القوات البحرية على الهجوم المضاد للغواصات.

وجاءت هذه الخطوة وسط تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، إثر استفزازات كوريا الشمالية مؤخرا، فيما أشار المسؤول العسكري إلى أن التدريبات العسكرية المشتركة تأتي في إطار خطة مسبقة بين الطرفين.

ووسط ترقب كبير، يتوقع أن تخترق حاملة الطائرات الأميركية الحدود البحرية لكوريا الشمالية خلال مهمتها العسكرية المرتقبة، بعد أن حلق سرب مقاتلات أميركية، قاذفات استراتيجية من طراز “بي-1 بي” ومقاتلات نفاثة، باتجاه الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، الأسبوع الماضي.

هذا وتقبع حاملة الطائرات الأميركية بمدينة يوكوسوكا في اليابان ضمن الأسطول الأميركي السابع، التابع لمنطقة “الهند وآسيا والمحيط الهادئ”.

ويأوي سطح حاملة الطائرات الأميركية، الذي يتسع لنحو 3 ميادين لكرة القدم، 80 طائرة تضم مقاتلات نفاثة ومروحيات، فيما يتألف طاقمها من 5 آلاف بحار.