قريباً… غوندولا البندقية تنقل السياح في دبي!

رقيّ مدينة البندقية الإيطالية آتٍ الى دبي عبر منتجع عائم هو الأول من نوعه سيطلق عليه إسم “فينيسيا العائمة”.

مشروعٌ تسعى مجموعة “كليندينست” الى تنفيذه بحلول العام 2020، سيشمل 414 حجرة 188 منها تحت سطح البحر والبقية ستكون على مستوى الماء أو أعلى منه بطبقة، بالإضافة الى مطاعم تحت الماء، 3 شواطئ رملية عائمة و 12 مسبحاً على مستوى البحر و12 مسبحاً على الطبقة العلوية، على أن يبدأ العمل عليه في الربع الأول من العام المقبل.

وستُستورد قوارب الغوندولا الشهيرة من مدينة البندقية في إيطاليا خصيصاً لنقل نزلاء المنتجع بين الغرف.