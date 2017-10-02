جونسون ينفي أي “انقلاب ناعم” على ماي

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه يدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي لدى وصوله إلى المؤتمر السنوي لحزب المحافظين بعد أيام من تكهنات ترددت عن اعتزامه قيادة الحزب.

وقال جونسون، وهو أحد أبرز منافسي ماي، لصحيفة صن السبت إنه شخصيا لديه أربعة خطوط حمراء في المحادثات المعقدة مع الاتحاد الأوروبي لا تترك لماي مساحة كافية للمناورة.

ورد جونسون لدى سؤاله عما إذا كان يدعم رئيسة الوزراء التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في مغامرة إجراء انتخابات مبكرة قائلا “بالطبع”.