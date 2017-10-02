استجابة لتحسن الوضع الأمني.. السفارة البريطانية تعدل تعليمات السفر الى لبنان

وزعت السفارة البريطانية في بيروت بيان وزارة الخارجية البريطانية حول تعديل نصائح السفر إلى لبنان، بحيث قلصت المناطق التي تنصح المواطنين البريطانيين عدم الذهاب اليها.

وإعتبر متحدث باسم السفارة البريطانية انه تم تغيير تعليمات السفر استجابةً لتحسن الوضع الأمني العام في البلاد وانخفاض معدل الحوادث في السنوات الأخيرة. وأضاف: “نواصل تحذير المواطنين من محاولة الإرهابيين شن هجمات تستهدف مواقع في لبنان، بالإضافة إلى تزايد خطر حدوث هجمات إرهابية عالميًا ضد مصالح المملكة المتحدة والمواطنين البريطانيين.

لذلك ننصح مواطنينا بأن يكونوا على يقظة ونطلب منهم قبل السفر الإطلاع على نصائح السفر. نحن نقدر شراكتنا مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وسنستمر في العمل معها بشكل كثيف. تتم مراجعة نصائح السفر بشكل مستمر ويمكن إعادة فرض قيود معينة إذا تغير تقويمنا للوضع الحالي”.