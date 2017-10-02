مقتل إرهابيين من “حسم” برصاص الأمن في القاهرة

قتل 3 من عناصر حركة حسم الإرهابية في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن المصرية في منطقة 15 أيار بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق بيان لوزارة الداخلية الاثنين.

وإعتبرت الوزارة في بيان، أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد بتردد مجموعة من كوادر حسم الإرهابية على منطقة المقابر، التي لا تزال قيد الإنشاء، والكائنة بمنطقة 15 أيار القاهرة ليلاً هروباً من الملاحقة الأمنية وأنهم بصدد الإعداد الفعلي لتنفيذ عمل عدائي خلال المرحلة الراهنة.

وأضافت: “الداخلية تعاملت مع تلك المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة والانتقال للمكان المشار إليه ومحاصرته، إلا أنه حال اقتراب القوات للمكان فوجئت بإطلاق أعيرة نارية كثيفه تجاهها مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع ثلاثة من العناصر أمكن تحديد شخصية اثنين منهم، أحدهما من محافظة الفيوم والآخر من محافظة بني سويف.

وعثر بمحل الواقعة على بندقية آلية وطبنجة وكمية من الذخيرة وفوارغ الطلقات، وفق البيان الذي أشار إلى أن القتلى من أبرز وأخطر العناصر الإرهابية المنتمية لما يسمى حركة حسم الإخوانية والتي اضطلعت بتبني العديد من الحوادث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة ومطلوب ضبطهما على ذمة قضية: تحرك طلائع حركة حسم.