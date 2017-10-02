الكاتالونيون صوّتوا لصالح الإستقلال.. بيغديمونت: كسبنا حقّنا

أعلنت حكومة كاتالونيا ان 90% من الذين صوّتوا في الاستفتاء على الاستقلال الذي حظرته مدريد اختاروا الانفصال عن اسبانيا.

وقال الناطق باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول في مؤتمر صحافي ان 2،02 مليون ناخب كاتالوني صوّتوا بـ”نعم” على سؤال “هل تريد ان تصبح كاتالونيا دولة مستقلة على شكل جمهورية؟”.

واضاف ان 2،26 مليون شخص شاركوا في الاستفتاء.

من جهة أخرى، اشار رئيس اقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت في خطاب متلفز في برشلونة، الى ان الكاتالونيين كسبوا الحق بأن تكون لهم دولة مستقلة بعد نزول “الملايين” منهم للمشاركة باستفتاء على استقلالهم حظرته الحكومة المركزية الاسبانية.

واضاف بيغدمونت “يا مواطني كاتالونيا، لقد كسبنا الحق بأن تكون لدينا دولة مستقلة على شكل جمهورية”.

ودعا الاتحاد الاوروبي الى الانخراط بشكل مباشر في النزاع بين اقليم كاتالونيا والدولة الاسبانية، قائلا “نحن مواطنون اوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا”.