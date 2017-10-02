بالصور: تفجير إرهابي في حي الميدان بدمشق

استهدف هجومان انتحاريان قسم الشرطة في حي الميدان في جنوب مدينة دمشق، ما تسبب بمقتل مدنيين وعدد من عناصر الشرطة، حسبما ذكر الاعلام الرسمي.

واعلنت وزارة الداخلية أن إرهابيين فجّرا نفسيهما أمام قسم الشرطة، ما ادى الى استشهاد عدد من المدنيين وعدد من عناصر الشرطة.

وإعتبر وزير الداخلية السوري محمد الشعار في تصريحات لصحافيين في قسم الشرطة ان احد الانتحاريين تمكن من تفجير نفسه عند مدخل القسم، فيما استطاع الثاني الوصول الى الطابق الاول.

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد فيديو تظهر دمارا داخل غرفة يرجح ان يكون الانتحاري قد دخلها، وتصدع احد جدرانها، ويظهر بين الركام قميص اسود عليه شارة الشرطة. وفي مشاهد أخرى، يعمل رجلان على وضع جثة داخل كيس ابيض.

وسبق ان تعرض قسم الشرطة في الميدان لتفجير انتحاري في 16 كانون الاول الماضي، حين دخلت اليه فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات مرتدية حزامًا ناسفًا تم تفجيره عن بعد.