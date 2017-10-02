ترامب وابنته يغردان عن “مذبحة لاس فيغاس”

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وابنته إيفانكا الاثنين، عن تعاطفهما مع أسر الضحايا الذي سقطوا من جراء إقدام مسلح على إطلاق رصاص خلال حفل موسيقي في لاس فيغاس.

وبعد ساعات على الحادث الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا، غرّد ترامب عبر حسابه الخاص على تويتر، معزيًا أهالي الضحايا وقال: “تعازي الحارة وتعاطفي مع الضحايا وأسرهم في إطلاق النار المروع في لاس فيغاس”.

كذلك إعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن ترامب أحيط علمًا بإطلاق النار، مؤكدةً أن الإدارة تراقب الموقف عن كثب وأبدت الدعم الكامل للولاية والمسؤولين المحليين.

وكانت الشرطة الأميركية أعلنت أن أكثر من 50 شخصًا قتلوا حين فتح مسلح النار من الطابق الثاني والثلاثين من فندق على حشد كان يحضر حفلًا موسيقيًا الأحد في لاس فيغاس، في أكثر حادث إطلاق رصاص دموي في تاريخ الولايات المتحدة.

وغردت إيفانكا ترامب قائلة على حسابها في تويتر “أميركا استفاقت اليوم على أخبار مرعبة حول مذبحة مروعة في لاس فيغاس”، معربة عن تعاطفها مع الضحايا وأسرهم.