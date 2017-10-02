ترامب: فشل كلينتون وبوش وأوباما لكنني لن أفشل

اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أسلافه في ​البيت الأبيض​ بـ”الفشل في التعامل مع التحدي الذي يمثله ​البرنامج النووي​ ل​كوريا الشمالية​”، إلا أنه اعتبر أنه “لن يفشل”، وفق ما أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وأشار ترامب، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أنه “أن تكون لطيفا مع رجل الصاروخ لم ينجح في 25 عاما، لماذا سينجح الآن؟ لقد فشل ​كلينتون​ وفشل بوش وفشل أوباما، لكنني لن أفشل”.

وتجدر الاشارة الى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يختلف فيها ترامب مع سابقيه منذ توليه الرئاسة.