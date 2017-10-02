جبيلي يشارك في مؤتمر الطاقة الاغترابية في أميركا الشمالية

شارك وفد من مقاطعة أميركا الشمالية في “القوات اللبنانية”، والمركز اللبناني للمعلومات في واشنطن، برئاسة رئيس المقاطعة، ورئيس المركز، الدكتور جوزف جبيلي، في أعمال مؤتمر الطاقة الإغترابية الذي إنعقد في مدينة لاس فيغاس وضمّ الوفد نائب رئيس المقاطعة إبراهيم جحا وعدد من المسؤولين والرفاق في ولايات كاليفورنا أريزونا، نيفادا، وتكساس.

وشكلت هذه المشاركة مناسبة لعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من الفعاليات والمسؤولين في الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة وكندا، وعلى هامش المؤتمرحصل لقاء جانبي مع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وجرى تناول مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما مسألة الانتخابات النيابية المقبلة، وأهمية مشاركة اللبنانيين في الانتشار في هذه العملية وضرورة تأمين كل الظروف والتدابير اللوجستية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاركة وإتمامها على أكمل وجه.