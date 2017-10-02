بين محمد محمد سباط و جورج طانيوس… “فبركات فيسبوكيّة”

كشف الإعلامي في قناة الجديد رياض قبيسي عبر صفحته “فيسبوك” أنّ الشاب الذي ادعى أنّه مسيحي يوم الاحد، وأعلن تشيعه في حسينية سيد الشهداء، هو في الواقع مسلم شيعي وليس مسيحياً.

وكان قد تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد 1 تشرين الأول شريط فيديو يظهر الشاب “جورج طانيوس” وهو يعلن تشيعه في حسينية سيد الشهداء في بيروت في حضور الشيخ عبد الحسن الأسدي.

إلا أنّ المثير الجدل هو ما تمّ اكتشافه لاحقاً عن هوية الشاب، الذي يدعى حقيقة محمد محمد سباط وهو شيعي من بلدة العين قضاء بعلبك.