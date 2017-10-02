فيسبوك على خطى آيفون

هل نسيت يوما كلمة المرور لحساب في فيسبوك؟ الموقع سيطلق قريبا خاصية جديدة تتأكد من هويتك وتساعدك على فتح الحساب.

وأفاد موقع “TechCrunch” التقني بأن عملاق شبكات التواصل يختبر حاليا هذه خاصية “التعرف على الوجه” على عدد محدود من المستخدمين.

وقال متحدث باسم فيسبوك: “نحن نختبر حاليًا الخاصية الجديدة على أشخاص يريديون بسرعة وسهولة تأكيد امتلاكهم للحساب”، مشددا على أنها اختيارية وليست إجبارية.

وأضافت أن فيسبوك سيفحص وجه المستخدم الموجود أمام الحاسوب ويقارنه بالصور والفيديوهات الموجودة في الحساب.

وستكون خاصية “التعرف على الوجه” بديلا عن وسائل أخرى يستعملها فيسبوك للتحق من المستخدم مثل الرسائل القصيره أو البريد الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة من فيسبوك بعد أيام من إعلان شركة “أبل” عن إدخال خاصية “التعرف على الوجه” في هاتفها الجديد “آيفون X”.