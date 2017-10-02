ملك الأردن يستقبل العماد عون: دعم للجيش وصفقة دبابات M60

برزت زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى الأردن التي ترتدي أهمية كبيرة كونها من حيث الشكل الزيارة الأولى له الى بلد عربي، أما من حيث المضمون فهي جاءت تلبية لدعوة رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات الذي يعتبر بمثابة قائد الجيش، وجرى البحث خلالها مع كبار المسؤولين في سبل مكافحة الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود حيث أثنى هؤلاء على أداء الجيش اللبناني وخوضه معركة فجر الجرود وانتصاره على الارهاب.

وشددت لقاءات قائد الجيش على ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات كما جرى البحث في صفقة دبابات M60 للجيش اللبناني.

أما اللقاء الأبرز فعقده العماد عون مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث تبلغ منه دعم بلاده للبنان وجيشه، كما زار عون مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير ومركز الملك عبدالله للتدريب على العمليات الخاصة.