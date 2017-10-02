“الأمن العام”: توقيف 9 أشخاص خلال أسبوع

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الأجهزة المعنية في المديرية خلال الفترة الممتدة من تاريخ 22/09/2017 لغاية 28/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي :

خمسة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.

شخصان بجرم تسهيل وممارسة الدعارة .

شخصان بجرم الاتجار وتهريب الاشخاص بطرق غير شرعية .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص .