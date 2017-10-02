محلياتالاثنين 02 تشرين أول 2017 “الأمن العام”: توقيف 9 أشخاص خلال أسبوع أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان الأجهزة المعنية في المديرية خلال الفترة الممتدة من تاريخ 22/09/2017 لغاية 28/09/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي : خمسة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. شخصان بجرم تسهيل وممارسة الدعارة . شخصان بجرم الاتجار وتهريب الاشخاص بطرق غير شرعية . وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص . كلمات مفتاحية: الأمن العامالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية