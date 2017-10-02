محلياتالاثنين 02 تشرين أول 2017 بالاسماء: مستنقع الدم السوري يحصد 8 قتلى من “حزب الله” نعى “حزب الله” مقاتليه الذين سقطوا في ضربة جوية بشرق سوريا وهم: -الشهيد المجاهد محمد مجيد الجندي – أنصارية -الشهيد المجاهد علي محمد عياد – جميجمة -الشهيد المجاهد محمد علي – ميس الجبل -الشهيد المجاهد ابراهيم سبيتي – كفرصير -الشهيد المجاهد علي عبدالله صبرا – الغازية -الشهيد المجاهد محمد رياض مكي – صريفا -الشهيد المجاهد علي محمد محسن – عيتيت -الشهيد المجاهد احمد علي فخر الدين – الشويفات كلمات مفتاحية: حزب اللهالمصدر: وكالات