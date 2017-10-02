محليات

بالاسماء: مستنقع الدم السوري يحصد 8 قتلى من “حزب الله”

نعى “حزب الله” مقاتليه الذين سقطوا في ضربة جوية بشرق سوريا وهم:

-الشهيد المجاهد محمد مجيد الجندي – أنصارية

-الشهيد المجاهد علي محمد عياد – جميجمة

-الشهيد المجاهد محمد علي – ميس الجبل

-الشهيد المجاهد ابراهيم سبيتي – كفرصير

-الشهيد المجاهد علي عبدالله صبرا – الغازية

-الشهيد المجاهد محمد رياض مكي – صريفا

-الشهيد المجاهد علي محمد محسن – عيتيت

-الشهيد المجاهد احمد علي فخر الدين – الشويفات

 

كلمات مفتاحية:
حزب الله
المصدر:
وكالات

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