مستشار في الكرملين: العاهل السعودي يزور روسيا الخميس

كشف المستشار في الكرملين يوري اوشاكوف عن اول زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لموسكو الخميس.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية الرسمية “تاس”: “ننتظر زيارة الملك في الخامس من تشرين الاول”، من دون ان يضيف أي تفاصيل.

ووصفت وزارة الاعلام والثقافة السعودية زيارة الملك سلمان بأنها “تاريخية” لأنه سيكون اول عاهل سعودي يقوم بزيارة رسمية لروسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار السعودية للمرة الاولى في 2007.

وتأتي زيارة الملك سلمان قبل شهر من اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تعد السعودية اكبر اعضائها، يفترض ان يناقش تمديد اتفاق خفض الانتاج الذي ادى الى تحسين الاسعار.