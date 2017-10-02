الشرطة الأميركية: لا سوابق جرمية لمرتكب مجزرة لاس فيغاس

أعلنت الشرطة الأميركية “عدم وجود سوابق جرمية لمرتكب مجزرة لاس فيغاس ستيفن بادوك”، الذي قتل 58 شخصاً على الأقل، لكن تنظيم “داعش” أعلن مسؤوليته، مؤكداً ان “هذا الأبيض الستيني اعتنق الاسلام قبل بضعة أشهر”.

وكان بادوك يقيم في ميسكيت، وهي بلدة صغيرة تسكنها 18 ألف نسمة تقع على بعد نحو 120 كلم شمال شرق لاس فيغاس بولاية نيفادا على الحدود مع اريزونا.

وقال شقيقه لشبكة “ان.بي.سي”: “ستيفن بادوك متقاعد، على غرار العديدين من سكان ميسكيت، ولم تكن لديه سوابق في مختلف أجهزة الشرطة، وليس لدينا فكرة عما حدث”.

وأشارت شبكة “اي.بي.سي نيوز” الى ان “ستيفن بادوك كان يعمل محاسباً في السابق، ولديه شهادة طيران ورخصة صيد صادرة عن ولاية آلاسكا”.