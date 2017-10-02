3 فرق من الصليب الأحمر اللبناني في المسابقة الدولية للإسعاف

شاركت 3 فرق من الصليب الأحمر اللبناني تضم 11 مسعفاً في النسخة السادسة من “رالي أفروديت”، المسابقة الدولية لخدمات الإسعاف والطوارىء الطبية، والذي اقيم في منطقة فاماغوستا القبرصية بين 27 و29 أيلول.

وافادت جمعية “رودز فور لايف” التي رعت مع البنك اللبناني للتجارة (BLC) مشاركة لبنان في المسابقة، بأن الرالي ضمّ 26 فريقاً إسعافيا من البرتغال واليونان وقبرص وإستونيا وبريطانيا ولبنان.

وذكّرت الجمعية بأن “رالي أفروديت” يقوم على اختبار مدى قدرة المسعفين على التعامل مع محاكاة لحالات طوارئ، وعلى استخدام مهاراتهم التدريبيّة لمواجهة تحدّيات غير متوقّعة.

وحضرت رئيسة “رودز فور لايف” زينة قاسم حفل الاختتام الذي أقيم في أيانابا بحضور وزير الصحّة العامة القبرصي يورغوس بابمبوريديس.

وأكدت قاسم في تصريح لها استمرار “رودز فور لايف”، بدعم من البنك اللبناني للتّجارَة، في توفير أفضل البرامج التدريبية لمسعفي الصليب الأحمر اللبناني، استمراراً لما بدأته منذ العام 2013. وذكّرت بأن الجمعية أتاحت المشاركة في برامج التدريب على تقنيات إنقاذ مصابي الحوادث لأكثر من 550 مسعفاً.