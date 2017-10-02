“رالي بايبر” لجمعية “Longwing butterfly association” بمشاركة حاصباني و بو عاصي

من امام وزارة الشؤون الاجتماعية في بدارو انطلق رالي بايبر على الدراجات ومشيا على الاقدام لجمعية Longwing butterfly associationللهيموفيليا .

بالاضافة الى الرعاية، شارك كل من دولة الرئيس وزير الصحة غسان حاصباني ووزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي بسباق المعلومات والالعاب الى جانب رئيس الجمعية راي دونالد عبد وعدد كبير من الفاعليات الاجتماعية والوجوه الاعلامية وعائلات الاشخاص الحاملين الهيموفيليا .

وزير الصحة اكد على ضرورة التوعية حول حالات الهيموفيليا لانه جزء مهمً يحتاجه المرضى اكيد بالاضافة الى العلاج المستمر .

بدوره شدد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة تعريف المجتمع على الهيموفيليا لاندماج افضل للمصابين.

المديرة التنفيذية للجمعية السيدة دنيز طوق قالت “ان للاعلام دور كبير في التوعية و Longwing butterfly association تعتمد في مختلف نشاطاتها على التوعية العنصر الاساسي للتطور في معرفة الهيموفيليا.

بدوره رئيس الجمعية راي عبد عبر عن فرحته لمواكبته للاهالي والاشخاص في هذا النشاط الرياضي

معتبرا ان Longwing butterfly association تسعى دائما للتوعية بنشاطات مختلفة وستعمل ليصبح كل شخص مصاب بالهيموفيليا فخورا بنفسه .

في النهاية وزعت الجوائز ال٣ :