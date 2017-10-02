لاسن زارت المشنوق: نشدد على أهمية الانتخابات النيابية في موعدها

زارت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي عرض لها خطة الوزارة وتحضيراتها لإجراء الانتخابات في موعدها.

وتم البحث في مجمل الاوضاع والتطورات على الساحتين اللبنانية والاقليمية والجهود الأوروبية للمساعدة في تخفيف العبء عن الدول المضيفة للنازحين السوريين وفي طليعتها لبنان.

بعد اللقاء قالت لاسن: “كان الاجتماع مثمرا جدا مع معالي وزير الداخلية والبلديات، وناقشنا مسائل عديدة، أهمها تلك المتعلقة بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في ربيع 2018”.

وأضافت: “لقد شددنا كاتحاد اوروبي على أهمية إجراء هذه الانتخابات وجددنا عرضنا لإيفاد بعثة مراقبة من الاتحاد الاوروبي، كما ابدينا استعدادنا لمساعدة وزارة الداخلية اللبنانية في جميع الاجراءات المتعلقة بالانتخابات التي نرى انها خطوة مهمة للبنان”.

وتابعت: “ناقشنا الوضع الامني خصوصًا العملية الناجحة للجيش اللبناني في عرسال، وأكد لنا معالي الوزير أن القوى الامنية والقوات المسلحة اللبنانية، أي الجيش اللبناني، مهتمة بالوضع بكل تفاصيله، وكانت مناسبة لنا لتجديد التهنئة لوزارة الداخلية وللحكومة اللبنانية على النجاح الذي تحقق في مواجهة الارهاب”.

واستقبل المشنوق أيضًا سفيرة تشيكيا ميكايللا فرانكوفا، وبحث معها في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، خصوصا في مجال التعاون الأمني. وقد وجهت السفيرة الى الوزير باسم حكومتها دعوة لزيارة بلدها ولقاء المسؤولين الكبار، وشكرها المشنوق واعدا بتلبية الدعوة حين تسنح الظروف.