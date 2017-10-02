ظريف: نأمل أن تلتزم الادارة الاميركية بالاتفاق النووي

دعا وزيرالخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، ​الإدارة الأميركية​ الحالية برئاسة ​دونالد ترامب​، إلى الالتزام ب​الاتفاق النووي​، مشيراً إلى أن “السلطنة قامت بدور كبير في الاتفاق النووي الأخير”.

وبيّن أن “الإدارة الاميركية الحالية لا توجد معها قنوات للتواصل إلا من خلال الاجتماعات الوزارية في إطار مجموعة 5+1″، معرباً عن أمله “في أن تلتزم الإدارة الأميركية الحالية بهذا الاتفاق”.

وأكد أن “السلطنة و​طهران​ تربطهما علاقات جيدة ويسعيان إلى توسيع هذه العلاقات في مختلف المجالات وبشكل خاص التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والعبور”، مشيراً إلى أن “زيارته تأتي في إطار التشاور المستمر مع السلطنة حول عدد من الأمور التي تهم المنطقة”.

وفيما يخص نقل الغاز الإيراني عن طريق السلطنة إلى ​الهند​، أشار ظريف إلى أنه “تم مناقشة التعاون في قطاعات الغاز والطاقة مع السلطنة من خلال اللقاءات الثنائية مؤخرا في نيويورك؛ مع عُمان والهند، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في مجالات الغاز”، معرباً عن امله في “تحقيق هذا التعاون، دون أن يفصح عما وصلت إليه المباحثات في هذا الصدد”.