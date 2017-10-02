بالصورة: رسالة تهديد بالقتل لسلام

تلقى الصحافي والمحلل السياسي محمد سلام رسالة تهديد بالقتل عبر موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، ليضعها بدوره برسم السلطة القضائية والإدارات الأمنية اللبنانية المعنية، في حال كان المرسل سينفّذ تهديداته. سلام عاد وأرفق صورة لمهدِّده:

إعلام إلى السلطة القضائية والإدارات الأمنية اللبنانية المعنية وإبلاغ إلى السفارة الألمانية لدى لبنان وسؤال إلى أصدقاء الصفحة في ألمانيا وغيرها، وردني على البريد الداخلي لصفحة كلام سلام الساعة 11:33 ليل أمس الأحد في الأول من تشرين الأول العام 2017 رسالة الشتم والتهديد بالقتل المرفق صورة عنها من المدعو Wael Haidar وقد ورد في تفاصيل حسابه أنه يقيم في Hanover, Germany.

ويقول المرسل في نص رسالته إن تصفية سلام مسألة وقت.

للتفضل بأخذ العلم، على أمل إجراء المقتضى في لبنان وألمانيا والتكرم بإفادتنا.

كما يرجى من أصدقاء صفحة كلام سلام في لبنان وألمانيا وأي دولة أخرى إفادتنا بما يتوفر لديهم من تفاصيل عن المدعو Wael Haidar كي يبنى على الأمر مقتضاه القانوني الإجرائي. بكل تحفظ وإحترام، محمد سلام.