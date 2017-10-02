ظريف الى قطر

يصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الى الدوحة حيث من المقرر ان يجري محادثات حول العلاقات بين البلدين والازمات في المنطقة، بحسب ما أفادت “وكالة فرانس برس”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي للوكالة :”إن ظريف الذي غادر طهران صباح اليوم متوجها الى سلطنة عمان سيكون في الدوحة بعد الظهر”.

وهي الزيارة الاولى لظريف الى قطر منذ بدء الازمة في حزيران بين الامارة ودول مجاورة في الخليج، بحسب قاسمي.

وتابع المتحدث ان “وزير الخارجية سيلتقي نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للتباحث في التعاون الاقتصادي والاحداث الاخيرة في سوريا والعراق واليمن ومجمل المسائل المتعلقة بالخليج الفارسي خصوصا سبل تعزيز التعاون في المنطقة”.