نقولا: هناك إرادة لبنانية للمحافظة على الحكومة

أكد النائب نبيل نقولا أن هناك ارادة لبنانية للمحافظة على الحكومة الحالية، محذراً من الضغوط المستمرة من بعض الدول الخارجية على لبنان.

وفي حديث الى “صوت لبنان – الضبية”، أشار نقولا الى أن صفحة سلسلة الرتب والرواتب طُويت بالتزامن مع التوصل الى حل موقت لقطع الحساب على أن تقر الموازنة قريباً، مشدداً على أن ليس من مصلحة أحد ضرب الاقتصاد اللبناني.

ورداً على سؤال، لفت نقولا الى أن “التيار الوطني الحر” لم يتلق أي دعوة لزيارة السعودية أو أي دولة خليجية، لافتاً الى أن هناك علامات استفهام عدة حول الدعوات التي وجهت الى بعض القادة اللبنانيين، وآملاً في أن تكون لمصلحة لبنان وليس العكس.