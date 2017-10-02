الاحوال الشخصية بناء على توجيهات المشنوق: خدمة طوارىء لنفوس بيروت يوم السبت

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق البيان الاتي: “بناء لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري مذكرة ادارية طلب فيها من رئيس دائرة نفوس بيروت بالتكليف تخصيص خدمة طوارىء استثنائية كل يوم سبت لتأمين حاجات المواطنين.

وأشارت المذكرة الى أن المراجعات تقتصر على أصحاب العلاقة شخيًا وحصرها بإخراجات القيد الإفرادية والعائلية ومعاملات وثائق الولادة.

وجاءت هذه المذكرة بناء على مراجعات المواطنين وأهالي بيروت لجهة حاجتهم للحصول بصورة عاجلة على مستندات شخصية لضرورات ملحة خصوصًا بعد اعتماد دوام العمل الجديد وتحديد يوم السبت عطلة رسمية”.