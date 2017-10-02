السفير البابوي الجديد في لبنان فرنسي

يحتفل السفير البابوي المنتهية ولايته في لبنان غابريال كاتشا بقداس الشكر عن أعوام الخدمة الثمانية التي قضاها في بلد الأرز، في العاشرة والنصف قبل ظهر السبت المقبل في بازيليك سيدة لبنان – حريصا، يلتقي في نهايته الحضور “للمصافحة وتبادل التمنيات”، وذلك بعد تعيينه من قبل الفاتيكان سفيرا بابويا في الفيليبين.

وفي انتظار جولته الوداعية على المسؤولين اللبنانيين قبل المغادرة النهائية للالتحاق بمركز عمله الجديد علمت “المركزية” ان السفير البابوي الخلف في لبنان الذي يُرتقب الاعلان عن اسمه الاسبوع المقبل يحمل الجنسية الفرنسية، في وقت لم تصدر أي معلومات رسمية عن الفاتيكان، الا ان الموضوع بات قاب قوسين من الافصاح عن تفاصيله.