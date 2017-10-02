أزمة قطر لم تعد أولوية للدول الأربع

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أمس، إن “ملف الأزمة القطرية لم يعد من أولويات الدول الأربع، معتبراً أن “خيارات الدوحة تتضاءل”، في وقت أكدت فيه الأمم التحدة دعمها للوساطة الكويتية.

وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، في تغريدات على “تويتر” أمس، أن “المشهد الإعلامي متحوّل في التقنية والمحتوى”. و “في أزمة قطر نجد أن التويتر السعودي أكثر تأثيراً من قناة الجزيرة القطرية”. وأكد: “على المستوى السياسي خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم الأربع تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف الذي لم يعد من الأولويات، قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها”.

إلى ذلك، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، التأكيد على دعمه القوي لاستمرار جهود الوساطة الكويتية الرامية إلى انهاء أزمة قطر مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب.

وثمن غوتيريش في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس، الجهود الشخصية والمبادرات التي يقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لإيجاد حل للأزمة، ودعا جميع الأطراف إلى “حل خلافاتهم عن طريق المفاوضات والتحلي بروح حسن الجوار والاحترام”.

وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد “لدعم هذه الجهود والوساطة بقيادة الشيخ صباح”.