اجهزة الامن الروسية تعتقل مجموعة مرتبطة بتنظيم داعش في موسكو

أعلنت اجهزة الامن الروسية عن تفكيكها خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” في موسكو كانت تعد لهجمات في روسيا.

وأوضحت انها ضبطت خلال العملية عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع تحتويان على شحنة قوية وجاهزتين للاستخدام فضلًا عن أسلحة وقنابل يدوية.

وتابعت في بيان: “إن اعضاء الخلية كانوا يخططون لارتكاب أعمال ارهابية على نطاق واسع من خلال استهداف أماكن تشهد حشودًا وبنى تحتية ووسائل نقل”.

وشار الى أن أعضاء المجموعة من القوقاز وكانوا يتلقون اوامرهم من جهات اجنبية وينتمون الى “امارة القوقاز” التي بايعت تنظيم “داعش”.

ولفت مسؤول من جهاز الامن الداخلي الى وجود شقيقين من داغستان بين المعتقلين يبلغان من العمر 19 و 22 عامًا، وفق ما نقلت عنه وسائل الاعلام الروسية.