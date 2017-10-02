الحريري ترأس اجتماعا للجنة المكلفة درس ملف انشاء محطة تغويز FSRU

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في ​السراي الحكومي​، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة درس ملف انشاء محطة تغويز FSRU في لبنان حضرها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة ​غسان حاصباني​ ووزراء المال ​علي حسن خليل​، الشباب والرياضة محمد فنيش، ​الاشغال العامة والنقل​ ​يوسف فينيانوس​ والطاقة والمياه سيزار ابو خليل والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل. وجرى خلال الاجتماع البحث في كيفية خفض كلفة انتاج الغاز للمعامل الحالية.

واستقبل رئيس اللجنة العالمية لحزب الرامغفار سيرخيو ناهابيديان في حضور رئيس اللجنة التنفيذية لحزب الرامغفار في لبنان الدكتور اويديس داكسيان وأمين سر اللجنة العالمية للحزب سيفاك اكوبيان والنائب السابق اكوب قصارجيان.

واستقبل الحريري سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغز وعرض معها الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.