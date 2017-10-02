بالصور: قتيلان في إشكال بين أصحاب المولّدات في حي البراد

قتل الفلسطيني سراج ابوعزيز الملقب بـ”سراج الأسود”، والفلسطيني ابراهيم الجنزوري وأصيب اللبناني عبدالله الصديق، في اشكال فردي بين أصحاب مولدات الكهرباء في حي البراد في مدينة صيدا، بين شخص من آل الصديق وآخر من آل شحادة، تطور الى تبادل لإطلاق النار بين العاملين في تشغيل المولدات. وتعمل القوى الأمنية على ملاحقة مطلقي النار.

اشارة الى انه الحادث الثاني من نوعه في المدينة في غضون اشهر قليلة الذي يقع بين أصحاب المولدات انفسهم المذكورين على خلفية تنافسهم على السيطرة على أحياء في المدينة.

وقد أفادت “المستقبل” بأن ذوي القتيلين ورفاقهما أقدموا على تحطيم مقهى لأحد أصحاب المولدات وإضرام النيران فيه انتقاماً لمقتل ولديهم.