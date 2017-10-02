البيت الأبيض عن التفاوض مع كوريا الشمالية: لم تحِن الساعة بعد…

أعلن البيت الأبيض أنّه “ليس أوان الحوار” مع كوريا الشماليّة، مؤكّداً أن وزير الخارجيّة ريكس تيلرسون لا يزال يحظى بثقة الرئيس دونالد ترامب، بعد ان اشار الى “قنوات للتواصل” مع بيونغ يانغ.

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة سارة هاكابي ساندرز للصحافيين: “هناك 3 أميركيين محتجزين في كوريا الشمالية. سيكون ذلك هو السبب الوحيد لإجراء محادثات معها الآن”.

وأضافت: “هناك فرق بين الحوار وممارسة ضغوط دبلوماسية”. وكان ترامب قد اعتبر الأحد ان تيلرسون سيُضيّع وقته في التفاوض.

من جهة أخرى، اعتبرت ساندرز أنّه من السابق لأوانه بحث السياسات الخاصة بفرض قيود على حمل السلاح، بعد مقتل نحو 58 شخصاً وإصابة أكثر من 500 في حفل لموسيقى الريف في لاس فيغاس على يد مسلّح.

وتابعت: “اليوم، هو يوم مواساة الضحايا والحداد على من فقدوا… سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لنا بحث السياسة في الوقت الذي لا نعرف فيه تماماً كافة الحقائق أو ما حدث الليلة الماضية”.