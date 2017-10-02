انخفاض بالحرارة الثلثاء

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلثاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 22 درجة، في الأرز من 14 الى 18 درجة، في الداخل من 15 الى 27 درجة.

– الرياح السطحية شمالية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

– الانقشاع جيد اجمالا.

– الرطوبة على الساحل بين 35 و 60%

– حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 06:33 ساعة غروب الشمس: 18:21