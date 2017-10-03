3 مشاريع من الحكومة الى مجلس النواب عن السلسلة والضرائب والموازنة

أرسلت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين الى مجلس النواب حول السلسلة والضرائب والموازنة.

الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحاد البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.

الثاني: تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.

الثالث: اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017.