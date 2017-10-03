ظريف: ستكون قطر شريكاً اقتصادياً لإيران

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في لقاء ثنائي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في تصريح صحفي إن “ظريف بحث مع نظيره القطري التعاون الاقتصادي وآخر التطورات في منطقة الخليج، كما حضر الاجتماع وزير الاقتصاد القطري”.

وأضاف قاسمي “أبدى ظريف استعداد إيران للتعاون الاقتصادي طويل الأمد مع قطر متمنيا أن تصبح الدوحة شريكا اقتصاديا لطهران”.

وبحسب قاسمي فإن الطرف القطري أعرب عن استعداده لتوقيع “التفاهمات السابقة بين البلدين وتوسيع التعاون في المجالين “السياسي والاقتصادي”.

يذكر أن ظريف التقى بأمير قطر تميم بن حمد صباح اليوم الثلاثاء لبحث الروابط الثنائية وتوسيع العلاقات بين البلدين.

ووصل ظريف إلى الدوحة مساء أمس الإثنين، قادما من العاصمة العمانية مسقط، حيث التقى فيها نظيره العماني والسلطان قابوس بن سعيد لبحث تطوير العلاقات بين السلطنة وإيران.