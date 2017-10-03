مؤيدو “استقلال كتالونيا” يعطلون المترو والمرور في برشلونة

أغلقت محطات مترو الأنفاق في برشلونة ونصبت حواجز لقطع الطرق الرئيسية ولم يذهب موظفو الحكومة لأعمالهم الثلاثاء استجابة لإضراب دعت إليه جماعات مؤيدة لاستقلال كتالونيا، بعد إصابة المئات في حملة نفذتها الشرطة الإسبانية على استفتاء محظور.

وأثرت الإضرابات، التي وصفت في بادئ الأمر بأنها إضراب عام على مستوى الإقليم لكن تنصلت منها اتحادات العمال الرئيسية، على القطاع العام والمواصلات العامة والخدمات الأساسية.

وبدت محطات مترو الأنفاق المزدحمة عادة في برشلونة مهجورة مع خفض خدمة القطارات بدرجة كبيرة وعطل المحتجون المرور في شارع غران وعطلت الاحتجاجات ست طرق سريعة رئيسية في المنطقة.

وفي مناطق أخرى كانت الاستجابة للإضراب متباينة ففتحت بعض المتاجر الكبرى والمقاهي أبوابها وأغلقتها أخرى. وبدا سوق بوكيريا في برشلونة خاليا.

ودعت الجماعات المؤيدة للاستقلال والاتحادات العمالية في كتالونيا لإضراب عام الثلاثاء بعد أن حاولت الشرطة الإسبانية بالقوة إغلاق لجان اقتراع يوم الأحد بعد أن حظرت المحكمة الدستورية إجراء استفتاء على استقلال الإقليم عن إسبانيا.