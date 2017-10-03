كردستان يمضي في الانفصال عن العراق ويحدد موعدا للانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، استكمال كافة الاستعدادات لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الإقليم في الأول من تشرين الثاني المقبل.

ونقلت قناة “رووداو” الكردية عن رئيس مجلس المفوضية هندرين محمد قوله، إن المفوضية تحدد اعتبارا من اليوم عدة أوقات لإنجاز أعمالها، مع استكمال كافة التحضيرات للانتخابات المقبلة.

وأضاف المسؤول أن تشكيل تحالفات بين الأحزاب يبدأ اعتبارا من اليوم وحتى السادس من الشهر الجاري، وعلى الأحزاب التي تنوي التحالف مع بعضها البعض لخوض منافسة الانتخابات في قائمة موحدة أن تراجع مقر المفوضية قبل انتهاء الموعد المحدد.

وأعلن محمد إطلاق الحملات الدعائية الانتخابية اعتبارا من 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مضيفا أن المواعيد المحددة غير قابلة للتغيير، وذلك بسبب ضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات.

يذكر أن 93 من المشاركين في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن العراق، والذي نظم قبل أسبوع، صوتوا لصالح الانفصال، وأعلنت حكومة بغداد رفضها لنتائج الاستفتاء “غير الدستوري” واتخذت حزمة من الإجراءات المضادة، بما في ذلك تجميد الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.