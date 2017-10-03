أفادت بعض المواقع الإلكترونية بأن إشكالاً وقع في شارع الرميل – جعيتاوي في الاشرفية، بين اهالي المنطقة وسيارة يستقلها شبان، مرّوا في الشارع، رافعين صوت الموسيقى على اناشيد لحزب الله، وان الموضوع أثار غضب أبناء المنطقة، فحصل تلاسن تتطور الى تشابك بالأيدي.

موقع “القوات اللبنانية” حصل على معلومات أمنية أكّدت أن أربعة شبان من “حزب الله” اثنان منهما يعملان في سوبرماركت “هيكل”، جالوا في المنطقة بسيارتهم وهم يضعون أعلام الحزب مكتوب عليها “يا حسين” وخطابات لأمين عام الحزب السيد حسن نصرالله، وفي الوقت عينه، شددت المعلومات الأمنية عينها ألا إشكالاً وقع في الأشرفية، والا تحقيقا فُتح بالموضوع.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن أحد أصدقاء الشبان الأربعة عمد إلى الطلب منهم خفض صوت الخطاب تجنباً لاي استفزاز، فقاموا بدورهم بخفض الصوت ثم ما لبثوا ان غادروا المكان.

وفي هذا السياق، أعلن منسق منطقة بيروت في حزب “القوات اللبنانية” بول معرّاوي لموقعنا، أن أهالي الأشرفية مع حرية التعبير ولكن ليس بطريقة إستفزازية، مضيفاً: “نحن بلد الحريات بلد الديمقراطية هذا لبنان الذي نؤمن به وهذه الدولة التي نؤمن بها”. معرّواي أكّد عدم التعرّض لأحد على الطرقات.