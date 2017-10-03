“التغيير والاصلاح”: ندعو الحكومة الى بحث ورقة باسيل لمعالجة ملف النازحين السوريين

دعا تكتل “التغيير والاصلاح” في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي تلاه الوزير السابق غابي ليون، وزارة الداخلية الى الالتزام بالمهل للقيام بالعملية الانتخابية في موعدها.

وشدد على انه “نتمسّك بالإصلاحات التي طُرحت في القانون الإنتخابي الجديد التي تمثّل حرية للناخب ومن بينها مكان الإقتراع”

من جهة أخرى، أكد ان “لبنان يلتزم القوانين والاجراءات وحقوق الانسان والورقة المعدة من قبل باسيل تحترم هذه الضوابط”.

ودعا ليون، باسم التكتل، الحكومة الى بحث ورقة الوزير جبران باسيل لمعالجة ملف النازحين السوريين.