الشرطة القضائية توقف مروج مخدرات في ساحل علما

تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المشتبه به بترويج المخدرات في محلة ساحل علما على متن آلية نوع “كيا بيكانتو” وذلك في المحلّة المذكورة بتاريخ 1/10/2017، ويدعى: ش. ف. ( مواليد عام 1985، لبناني).

وبتفتيش الآلية ضبط بداخلها كمية من المخدرات، وبمداهمة الشقة السكنية المعدة لتخزين المخدرات، ضبط بداخلها كمية اخرى منها .

وقد بلغ الوزن الاجمالي للكمية المضبوطة 778 غ من مادة الكوكايين و10565 غ قائم من مادة حشيشة الكيف.

اودع الموقوف مع المضبوطات والآلية المكتب المذكور، لاجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.