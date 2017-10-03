الاكوادور تعتزم تنظيم استفتاء لتحديد عدد ولايات الرئيس

أعلن رئيس الاكوادور لينين مورينو انه يعتزم تنظيم استفتاء لالغاء عدد من التعديلات التي أدخلها سلفه رافاييل كوريا على الدستور ومن بينها خصوصا السماح للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الولايات المتعاقبة.

ولفت مورينو في مؤتمره الصحافي الاسبوعي إلى أنّ “السؤال الثالث في الاستفتاء تتناول الغاء التعديل الذي يسمح باعادة انتخاب الرئيس لعدد غير محدود من الولايات”.

ولم يوضح مورينو موعد الاستفتاء الذي يرمي أيضا الى حرمان السياسيين لمدى الحياة من جميع حقوقهم السياسية اذا ما أدينوا بجرائم فساد.

وفي 2015 أقر البرلمان الذي كان يهيمن عليه الرئيس رافاييل كوريا (2007-2017) سلسلة تعديلات اقترحها كوريا تجيز للرئيس الترشح لعدد غير محدود من الولايات.