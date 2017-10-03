كيروز طالب وزير المال بتحويل الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح

طالب عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ايلي كيروز وزير المالية بتحويل الدفعة الثانية من التعويضات لمزارعي التفاح قبل الأربعاء خصوصا وأننا دخلنا في الموسم الجديد ما يفاقم الكارثة التي يعيشها المزارعون.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: بعد قرار مجلس الوزراء في 6 تشرين الأول 2016 بالتعويض على مزارعي التفاح وإعطاء سلفة خزينة قدرها 40 مليار ليرة لبنانية للهيئة العليا للأغاثة ،

وبعد قرار مجلس الوزراء في 25 آب 2017 الذي أكّد على صرف الدفعة الثانية من التعويضات قبل نهاية شهر آب ، وبعد وعد رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الأخيرة بتسديد الدفعة الثانية من التعويضات وقبل نهاية شهر أيلول ، فأن وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل لم يحوّل لغاية اليوم في 03 تشرين الأول الدفعة الثانية من أصل سلفة الخزينة البالغة 20 مليار ليرة لبنانية الى الهيئة العليا للأغاثة ،

لذلك فأننا نطالب وزير المالية بتحويل المبلغ ، اليوم قبل الغد خاصة وأننا دخلنا في الموسم الجديد مما يفاقم الكارثة التي يعيشها المزارعون”.